O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 27

Araruama

Troca troca na secretaria de Educação de Araruama. Sai Fernanda Pinto e entra a professora Luiza Cristina Silva Vianna, que era subsecretária de Educação. Segundo pessoas ligadas a pasta, Fernanda Pinto não saiu brigada com a prefeita.

Cabo Frio

A prefeitura de Cabo Frio protocolou uma representação no Ministério Público Estadual e Federal contra o município de Carapebus, responsável pelo despejo de gigogas e taboas no mar que atingiram as praias. O procurador-geral do município, Bruno Aragutti, quer apuração da responsabilidade sobre a abertura da barragem que despejou toneladas de taboas e gigogas no mar. O procurador não descarta impetrar uma Ação de reparação ao município pelo impacto na atividade turística e gastos provocados pela limpeza e contenção da vegetação. A cidade já recolheu 500 toneladas de vegetação das praias.

Arraial do Cabo

A prefeitura de Arraial do Cabo e a empresa ECOMIX, responsável pela coleta de lixo e varrição das ruas, chegaram a um acordo na tarde de ontem e os serviços devem ser normalizados nos próximos dias. A notícia foi confirmada pelo advogado da ECOMIX. Segundo ele, o acordo está sendo formalizado nesta sexta-feira e os serviços serão normalizados rapidamente. Os serviços de limpeza pública na cidade foram reduzidos a 30% nos últimos dias devido a uma dívida de 2 milhões e 600 mil Reais da prefeitura com a empresa. As bases do acordo que colocou fim ao impasse não foram reveladas.

Búzios

Os municípios da Região dos Lagos terão um aumento de pelo menos 16% na arrecadação dos royalties no próximo ano, segundo estimativas da Agência Nacional de Petróleo. Com isso, Búzios deve receber cerca 82 milhões no próximo ano total de 40milhões a mais que este ano.

São Pedro da Aldeia

Surgiu ontem no canhão da fofoca de São Pedro da Aldeia que Dr. Stefano tinha deixado o governo do prefeito Cláudio Chumbinho. Foi alarme falso. Stefano vai deixar o governo na data limite para colocar o nome na lista de pré candidato. São Pedro da Aldeia é hoje o município com maior número de pré candidatos a prefeitura.

Iguaba Grande

Rola na boca maldita de Iguaba Grande que o suplente de vereador Elifas Ramalho vai ser convidado em janeiro pelo prefeito Vantoil Martins. Mas dizem que ele pode não aceitar. Será?