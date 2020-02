O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 11

Araruama

A prefeita de Araruama, Lívia de Chiquinho, não apareceu na sessão solene da Câmara em comemoração dos 161 anos do município e deixou o quarteto de oposição nervoso. Dizem que Penha Bernardes, Valéria Amaral, Ronni Rossi e Oliveira Zagueirão estavam certos que a prefeita iria ao evento, mas ela nem passou perto da casa legislativa. Quem apareceu por lá o vice-prefeito, Marcelo Amaral. O quarteto ficou muito bravo.

Iguaba Grande

O médico Alessandro Grimauth pode não ser candidato a Câmara este ano. Segundo informações. Grimauth está pensando seriamente em se dedicar a medicina e neste caso indicaria a esposa, a Silvana Grimauth. Isso é o que rola nos corredores da Câmara de Iguaba Grande.

Cabo Frio

O governo do prefeito Adriano Moreno já é apontado como um dos mais conturbados e fracos de toda história de Cabo Frio. A crise se instalou na sede da prefeitura e, pelo visto, vai morar até dezembro. A nomeação do ex-deputado estadual, Iranildo Campos, mostra que não existe o mínimo de organização na prefeitura. A comunicação não sabia de nada, o prefeito errou em não secretário apresentar Iranildo e Dr. Carlos Ernesto, que era o titular da pasta, soube através da Rádio Litoral FM, 94,5. Assim governa a capital da Região dos Lagos, o médico Adriano Moreno. Muito triste para os cabofrienses.

Búzios

O secretário Joãozinho Carrilho tem confirmado para os amigos que esta em paz com o vereador Miguel Pereira. Joãozinho vive expectativa de ser anunciado pré candidato a prefeito por Dr. André Granado. As línguas ferinas dão conta de que Miguel também que entrar na lista de preferido do Doutor. Quem vai ser?

São Pedro da Aldeia

A vereadora Bia de Guga subiu a tribuna da Câmara. nesta terça-feira, para fazer críticas ao governo do prefeito Cláudio Chumbinho. Bia de Guga é pré candidata a prefeita de São Pedro da Aldeia. Outro que anda muito triste pelos corredores é o vereador Vitinho de Zé Maia. O que pode ter acontecido?

Arraial do Cabo

Rola na Praça do Guarani, em Arraial do Cabo, que Valter Lucio, o Tê, está “louco ” para comer a feijoada da Tia Leta, que mãe do ex-prefeito, Andinho. Os dois são primos e andam um pouco distantes por causa da política. Andinho, ao saber do desejo de Tê, disse que até o ex-prefeito, Renato Vianna, pode ir a sua residência para comer uma feijoada. “A porta de minha casa vai estar sempre aberta para todos”. Então, sendo assim, tudo pode acontecer.