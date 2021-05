Obra de contenção de encosta da Prainha, em Arraial do Cabo, terá 240 metros de extensão

A obra emergencial de contenção da encosta da Prainha, em Arraial do Cabo, tem uma extensão total de 240 metros, sendo cerca de 40 metros do mirante. Com um custo superior R$ 4,7 milhões, e previsão de conclusão de oito meses. A obra foi iniciada na última segunda-feira (3) pelo DER, atendendo solicitação do prefeito Marcelo Magno.

Para a contenção dos blocos e das rochas soltas vai ser implantada uma tela de alta resistência. De acordo com o engenheiro Rodrigo Bauer, da Geologia, empresa que ganhou a licitação feita pelo Estado, a tela é de fio galvanizado com três milímetros de espessura.

Mirante – O que gera maior expectativa na obra é o mirante, que promete ser mais uma atração turística no Município. Com cerca de 40 metros de extensão, o mirante vai contar com vagas de estacionamento para idosos e deficientes físicos.