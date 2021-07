Obra irregular é embargada em Búzios

A Ouvidoria do Gabinete da Prefeitura de Búzios recebeu uma denúncia sobre a construção de uma residência com três andares no bairro Arpoador.

Com base na Lei Orgânica Municipal de Búzios, Art 303 – § 4º- que versa sobre a proibição de construção de imóvel com mais de dois (2) pavimentos em toda extensão do Município, imediatamente a Coordenadora da Ouvidoria do Gabinete, Aimeé Barbosa, entrou em contato com a Secretaria do Ambiente, Pesca e Urbanismo para averiguar a denúncia. Uma equipe foi enviada ao local constatando a veracidade da denúncia.

Os agentes notificaram os responsáveis pela obra e embargaram a construção.

A Prefeitura de Búzios pensando sempre em melhorar o atendimento ao contribuinte, morador ou turista, disponibilizou um canal a “Ouvidoria do Gabinete” para você fazer sua sugestão, crítica, reclamação ou ate mesmo tirar sua duvida e fazer elogios. Os serviços estão disponíveis através do WhatsApp (22) 99836-7164 e E-mail: ouvidoria@buzios.rj.gov.br.