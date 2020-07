Obras avançam na Cidade da Saúde de Saquarema

A Prefeitura de Saquarema está construindo o maior complexo de saúde do interior do Estado do Rio de Janeiro.

Além do novo Hospital Municipal, que já está com as obras bastante adiantadas, a Cidade da Saúde terá a Clínica da Mulher, Clínica da Criança e Clínica do Idoso, Centro de Imagens, Centro de Reabilitação e Centro Odontológico, uma Creche e área de convivência.



Veja nas imagens como está ficando a Cidade da Saúde, com destaque para as obras do Hospital Municipal e o início da alvenaria das Clínicas da Criança, Clínica do Idoso, Centro de Imagem e a Creche.



Para acompanhar o andamento das obras, siga a página da Prefeitura de Saquarema no Facebook e o canal no Youtube, no link youtube.com/secomsaquarema