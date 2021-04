Obras da nova Escola Basiléa em Saquarema atingem 75% de conclusão

OBRAS DA NOVA ESCOLA BASILÉA ATINGEM 75% DE CONCLUSÃO

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas, segue com as obras da nova Escola Municipal Basiléa. Com 20 salas de aula e completa infraestrutura educacional e esportiva, a nova escola será a maior do município.

A nova Escola Basiléa está sendo construída próximo ao Campo da Basiléa. Além das salas de aula, a unidade terá biblioteca, refeitório, laboratórios, salas administrativas, quadras poliesportivas e área de recreação. De acordo com a Secretaria Municipal de Obras, a construção está com índice de 75% de conclusão.

A nova escola representará um grande avanço na oferta de vagas escolares no Terceiro Distrito, beneficiando não somente os moradores da Basiléa, mas também a população de outros bairros pertencentes ao distrito de Sampaio Corrêa.