Obras de pavimentação e manutenção de vias recebem vistoria técnica em São Pedro da Aldeia

Representantes da gestão municipal de São Pedro da Aldeia acompanharam, nesta segunda-feira (10), as obras de calçamento das vias do bairro Estação e a manutenção dos drenos de escoamento de água, mata-burros, no bairro Fluminense. O prefeito, Fábio do Pastel, e o secretário de Serviços Públicos, Raimundo Teixeira, e de Urbanismo e Habitação, Fernando Frauches, avaliaram o andamento das ações e levantaram os pontos que precisam de intervenções.

O chefe do executivo municipal destacou que as intervenções atendem às reivindicações antigas dos moradores. “Nossa gestão é voltada para a execução. Estive acompanhando de perto o andamento da obra de pavimentação no bairro Estação. Nossa equipe realizou o levantamento do trabalho que precisa ser finalizado e apontou, ainda, outras ações que são necessárias no local. Vistoriei, também, a obra de manutenção dos drenos de escoamento de água no bairro Fluminense”, disse Fábio.

O secretário municipal de Urbanismo e Habitação, Fernando Frauches, afirmou que a estrada auxiliar da RJ-140 e a Rua Governador Carlos Lacerda, no bairro Estação, já haviam recebido pavimentação, porém, a atual gestão distinguiu a necessidade de novas intervenções para as localidades visitadas. “Em vistoria, identificamos que estão faltando as calçadas, canteiro central e as travessias de pedestres solicitadas pelo prefeito. Também será incluída sinalizações viárias tanto vertical, quanto horizontal. A previsão de conclusão das novas estruturas será de aproximadamente 45 dias”.

Estrada auxiliar da RJ-140 terá sinalizações viárias verticais e horizontais | Foto: Ascom/PMSPA

A gestão aldeense ressalta que as localidades dos bairros Campo Redondo e Rua do Fogo também estão recebendo obras de pavimentação em vias selecionadas. A ação foi acompanhada, também, pelo chefe de gabinete, Moisés Batista.

Manutenção dos drenos de escoamento de água pluvial

A obra de recolocação do dreno para escoamento da água da chuva, conhecidos como mata-burro, na Rua Monerat, no bairro Fluminense, está em fase de conclusão. Outras três vias da localidade irão receber a instalação do dispositivo. A ação, realizada pela Secretaria de Serviços Públicos, impede que a água pluvial passe de uma via a outra.

Prefeito vistoriou também a colocação de mata-burros em vias do bairro Fluminense | Foto: Ascom/PMSPA

Segundo o secretário Raimundo Teixeira, o trânsito na Rua Monerat será liberado apenas nesta quarta-feira (12), tempo necessário para a secagem do cimento. “A recolocação do mata-burro na Rua Monerat termina ainda hoje, mas o trânsito só será liberado na quarta-feira para que dê tempo do cimento secar corretamente. As ruas Petrópolis, Teresópolis e Entre Rios também irão receber o serviço. Será instalado um dispositivo no final de cada rua, para evitar que a água da chuva escoe para outras vias”, relatou.