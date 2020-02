Obras de recapeamento de vias no bairro Peró, em Cabo Frio, são retomadas

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Públicos em parceria com a Guarda Civil Municipal, retomou nesta segunda-feira (03), as obras de recapeamento nas vias de acesso ao bairro Peró. As atividades foram iniciadas em dezembro, no entanto, por medida de segurança, durante a alta temporada os serviços foram suspensos devido ao grande tráfego de veículos na localidade.

O recapeamento será de cerca de 12 quilômetros até a Praia do Peró. O trabalho tem início na Praia das Conchas e vai até a rua das Arraias, nesta segunda-feira (3).

Motoristas e pedestres devem ficar atentos, já que a entrada para a Praia das Conchas até a Praia do Peró, na altura da Bandeira Azul, ficará em meia pista para o trânsito e a outra metade para a execução dos trabalhos. Todo acesso ao Peró está fechado pela avenida principal. Por isso, o trânsito de veículos sentido Peró-Centro deverá ser feito pelo trevo de Cajueiro/Búzios e prosseguir o itinerário normal.

A primeira etapa da obra aconteceu na via de acesso ao bairro Peró, que vai desde a Praça da Gamboa, na altura do posto de gasolina, até a orla da praia.

A estimativa é de que a operação seja concluída até a próxima sexta-feira (7), caso não chova.