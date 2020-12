Obras do Centro de Treinamento de Surf, em Saquarema, estão a todo vapor

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Obras, segue com a construção do Centro de Treinamento de Surf, no bairro de Itaúna. O local será importante para transformar Saquarema numa referência mundial na formação de talentos da modalidade.

As etapas de campeonatos nacionais e internacionais realizadas na Praia de Itaúna, com destaque para o WCT e o SuperSurf, despertaram nas crianças e jovens de Saquarema um grande interesse pelo esporte. Para atender esta demanda, a Prefeitura criou o Centro de Treinamento de Surf, uma estrutura de grande interesse social e que funcionará como um espaço de aprendizado, treinamento e visitação.

O Centro, concebido para atender atletas iniciantes, profissionais e semiprofissionais, foi projetado com acesso para portadores de deficiências e seguiu padrões arquitetônicos que respeitam o meio ambiente. Junto com o Centro de Treinamento está sendo criado o Museu do Surf, um espaço dedicado à história do esporte, com objetivo de resgatar a importância da cidade para o Surf.

Um minucioso trabalho de pesquisa está reunindo arquivos de imagem e listando personagens que viveram a descoberta dos picos de Itaúna e Vila nos anos 70, sem esquecer dos pioneiros californianos, que se encantaram com as ondas na década de 60.

O Centro de Treinamento de Surf está sendo construído na Avenida Oceânica, ao lado do restaurante Garota de Itaúna.