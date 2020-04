Obras do PU de Saquarema estão em andamento

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está finalizando as obras de adequação e reforma do Posto de Urgência (PU) 24 horas de Saquarema. A unidade será o local especializado no atendimento aos pacientes com o novo Coronavírus na cidade.

As obras estão em ritmo acelerado e a previsão é de sejam concluídas nos próximos dias. A escolha do PU de Saquarema se deu pelo fato da unidade já ter toda a estrutura necessária para o atendimento e tratamento das pessoas com o Covid-19. Pequenas adequações estruturais estão sendo realizadas pelas equipes para que os casos leves e intermediários sejam encaminhados para lá. No local, estão sendo implantados 10 leitos de estabilização e 02 leitos de Unidade Semi Intensiva (USI).

Além dos 12 leitos do PU de Saquarema, o Hospital Municipal Nossa Senhora de Nazareth, em Bacaxá, possui 05 Leitos de UTI/CTI totalmente equipados e está em processo de ampliação com mais 07 leitos de UTI/CTI, totalizando 12 leitos. Ao término desta primeira etapa, o município terá 24 leitos totalmente equipados e disponíveis já nos próximos dias.

“Estamos reestruturando e organizando a rede de atenção hospitalar. Toda rede de atenção à saúde do SUS foi alertada para a atual fase, para que os profissionais estejam mais sensíveis à detecção de casos suspeitos, manejo adequado desses pacientes e, também, estamos reforçando o uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI). Os estoques dos EPI preconizados também foram checados e aquisições emergenciais estão sendo acionadas”, afirmou o Secretário Municipal de Saúde, Dr. Pedro Ricardo.

“Nossas equipes estão trabalhando incansavelmente para que a população tenha os serviços que necessita. Na saúde, estamos ampliando leitos e comprando equipamentos. Na Segurança, a fiscalização tem se empenhado para se fazer cumprir os decretos. Educação, Transporte e Desenvolvimento; todos estão empenhados em vencer esse vírus”, declarou a Prefeita Manoela Peres.

Todas as informações referentes ao Coronavírus podem ser consultadas nos canais oficiais de comunicação da Prefeitura de Saquarema. A população pode acessar o site saquarema.rj.gov.br ou a fanpage em Facebook.com/PrefeituradeSaquarema