Obras no bairro Jardim Flamboyant, em Cabo Frio, são concluídas

A Secretaria e Obras concluiu nesta quarta-feira (8) o serviço de reposição de paralelos na Rua Joaquim Carvalho Santana, no bairro Jardim Flamboyant. Além disso, a equipe deu continuidade ao trabalho de substituição de manilhas na Rua Professora Amélia Ferreira dos Santos, no Jardim Caiçara, e na Rua Manoel José de Carvalho, em São Cristóvão, ambas com previsão de término para esta quinta-feira (9). As ações fazem parte do cronograma de manutenção da pasta.

Esta semana, a equipe atuou na Rua Joaquim Carvalho Santana, no Jardim Flamboyant, com recolocação de paralelos, respectivamente. Ainda no Jardim Flamboyant a operação foi realizada na Rua Maria Moreira Duarte de Azevedo em frente ao portão do Mercado Municipal Sebastião Lan com reajustamento de manilha com fuga de material, enquanto na Rua Edilson Duarte, nos fundos do 25º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foi feito o reajuntamento de manilha com fuga de material.

Recentemente, a pasta realizou manutenção e limpeza do cemitério Jardim dos Eucaliptos, no Jardim Esperança; na recolocação de paralelos e de pisos drenantes intertravados na Avenida Nilo Peçanha, no Centro; e colocação de divisórias das pistas na Avenida Wilson Mendes, que corta os bairros Porto do Carro e Jacaré.