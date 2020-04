Obras preparam Búzios para a retomada às atividades

Durante o periodo de isolamento social, devido aos riscos de contaminação pelo coronavírus, boa parte da população deve ficar em casa e a atividade comercial da cidade está reduzida. Enquanto isso, a Prefeitura de Búzios continua fazendo obras, por toda a cidade. Esta decisão de dar prosseguimento aos trabalhos, está preservando os empregos da construção civil, que é um dos alicerces econômicos do município.

Além das obras que já foram iniciadas, tais como a reforma do Colégio Paulo Freire, a construção de novas infraestruturas de saneamento e a reabilitação de praças em Cem Braças, novos projetos estão sendo confirmados para acontecer em breve. Dentre eles, destacam-se o Centro de Fisioterapia, os projetos de drenagem, pavimentação e da nova UBS no bairro do Arpoador e ainda as ruas Clara Nunes e Trindade Vieira, em Manguinhos. O impacto positivo das obras vai colaborar para uma melhor retomada da cidade.