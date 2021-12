Ocupação na rede hoteleira de Búzios para as festas de Fim de Ano bate recorde e registra alta maior que 2018

Búzios, um dos principais destinos turísticos do Brasil, bate recorde e registra maior alta de ocupação na rede hoteleira desde 2018, antes da pandemia. Já prevendo o aumento de fluxo de turistas no balneário, a Prefeitura montou várias ações para ordenamento da cidade com intuito de promover bem-estar e segurança para toda população e turistas, com a chegada do verão.

Segundo dados do Búzios Convention & Visitors Bureau, Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares, AHB e APB a rede hoteleira está com ocupação de 95% para o Réveillon. Em 2018 a média foi de 84%.

A Autoviação 1001 também informou que Búzios é o destino mais procurado nesta temporada, seguido por Arraial do Cabo e Cabo Frio.

De acordo com a CCR Via Lagos para o período do Ano Novo a previsão é de que mais de 370 mil veículos devem passar pela rodovia entre os dias 27/12 e 03/01, sendo a quarta e a quinta-feira (29 e 30/12) os dias mais movimentados na ida para Região dos Lagos, quando deverão passar 44 e 54 mil veículos, respectivamente. Na volta do Réveillon, são esperados 66 mil veículos, no domingo e outros 63 mil, na segunda-feira (03/01).