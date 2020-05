Ondas derrubam três postos de Guarda-Vidas na Praia Grande, em Arraial do Cabo

A Defesa Civil de Arraial do Cabo está em alerta após a chegada da ressaca na extensão da Praia Grande. Na madrugada de hoje (28), as fortes ondas derrubaram os postos guarda-vidas de Monte Alto, Figueira e também de Parque das Garças.

A Prefeitura segue acompanhando a situação e a Defesa Civil, que vem alertando a ressaca desde a semana passada, já realiza ronda nos distritos para averiguar se teve alguma casa afetada também. A recomendação é que as pessoas acionem o numero 153 em caso de emergências.

O Secretário de Segurança Pública, Bruno Monteiro, já determinou o planilhamento necessário para a reconstrução dos novos postos à pedido do Prefeito Renatinho Vianna, e os trâmites legais serão realizados através da Secretaria de Obras do Município. Os guarda vidas seguem monitorando as praias e reforçam que as pessoas respeitem o decreto da quarentena, ainda em vigor, que restringe o acesso às faixas de areia, e também não se aproximem devido à forte ressaca.

“Estamos muito tristes com essa situação e já trabalhamos para dar celeridade aos processos legais para a reconstrução dos postos derrubados. Infelizmente, contra a força da natureza, nós não temos poder algum. Precisamos manter alerta, acatar as recomendações da Defesa Civil que vem fazendo um excelente trabalho em nossa cidade. Seguiremos acompanhando para resolver a situação o mais rápido possível”, acrescenta Renatinho.