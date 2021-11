ONG Mar Sem Lixo, de Cabo Frio, fecha parceria com Olodum e Família Schurmann

Reunidos em Salvador (BA), os representantes da ONG Mar Sem Lixo, de Cabo Frio, do Grupo Olodum e do projeto Voz dos Oceanos, da Família Schurmann, deram início aos trabalhos do projeto “O Som que vem do Mar”. O objetivo da parceria é a instalação de uma usina de reciclagem em uma comunidade carente da capital baiana para transformar os resíduos plásticos recolhidos em praias da Bahia em baquetas para a banda de percussão e souvenirs, como bijuterias e mini tambores.

Através de seu núcleo em Camaçari (BA), a ONG Mar Sem Lixo, sediada em Cabo Frio, irá recolher o lixo depositado nas praias baianas, que serão levados para a usina coordenada pelo Olodum. Lá, os resíduos serão transformados em baquetas para a banda de percussão e também em souvenirs, como bijuterias e mini tambores. As peças serão vendidas na loja do grupo, em Salvador, e o valor arrecadado será doado para os projetos sociais do Olodum. A expectativa é de que a usina comece a operar em 2022.

O plástico é hoje o principal vilão dos oceanos, somando mais de 150 milhões de toneladas depositadas nos mares. “A cada ano, 14 milhões de toneladas de resíduos são lançados nas águas no mundo inteiro”, conta Roberto Ramos, presidente da Mar Sem Lixo.