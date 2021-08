Ônibus da Saúde de Cabo Frio bate em caminhão e deixa dois mortos

Na manhã desta quinta-feira, dia 05, um ônibus com vários pacientes da secretaria de saúde de Cabo Frio colidiu em um caminhão carregado de madeiras na RJ-124, Via Lagos, altura de Rio Bonito, do KM 10 e deixou dois mortos e vários feridos.

De acordo com policiais do BPRv, o acidente aconteceu próximo ao Boqueirão, por volta das 5h55 da manhã, o ônibus seguia sentido ao Rio de Janeiro com vários passageiros.

Entre os mortos estão o motorista e um paciente do ônibus.

Ainda de acordo com o BPRv, o motorista do ônibus e um paciente morreram na hora, e outros pacientes que estavam no ônibus levados para o hospital.