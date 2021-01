No domingo, dia 03, Fiscais do Meio Ambiente e da Postura, guardas municipais e policiais militares de Cabo Frio percorreram a Praia do Forte e a Praia do Peró apreendendo caixas de som e notificando barraqueiros, quiosqueiros e ambulantes sobre as novas normas de ordenamento.



Foram apreendidas mais de 40 caixas de som. Na mesma operação os fiscais também passaram pelo estacionamento da Praia do Forte, no conhecido Bolsão da Juju, retirando os flanelinhas que atuavam no local.