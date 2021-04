Operação choque de ordem em São Pedro da Aldeia

Nesse sábado e domingo, mais uma operação do comboio em combate a som alto e aglomerações espalhadas pela cidade, através de denúncia 153 e fiscalização de comércios de São Pedro da Aldeia.



O comboio percorreu bairros diversos do município, conforme determinação do secretário de Segurança e Ordem Pública, senhor José Maria Cadimo.

No sábado (17/04), foram interrompidos alguns eventos:

No Poço Fundo, uma festa foi finalizada, decorrente de denúncias via 153.

Na Praia do Sol, um luau foi interrompido pelo comboio, de forma a evitar aglomerações, som alto e desrespeito à legislação municipal vigente em combate à pandemia do COVID-19.