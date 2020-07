Operação combate invasão de terras em Tamoios, em Cabo Frio

Agentes da Coordenadoria de Assuntos Fundiários e da Secretaria de Meio Ambiente realizaram nesta quinta-feira (23), uma ação conjunta no combate à invasão de áreas públicas e de proteção ambiental. A operação teve apoio da Polícia Militar e contemplou todo o segundo distrito, atendendo denúncias de parcelamentos irregulares do solo para venda, construções e cercamentos feitas pelos moradores.

Os fiscais flagraram uma construção irregular no Parque Natural Municipal do Mico-Leão-Dourado. A obra foi embargada. Situações semelhantes de loteamentos irregulares e inícios de construções foram encontradas na Alameda das Palmeiras, no fim da Rua Casa Grande e na localidade de Pinguela. No Loteamento Santa Margarida III, os agentes identificaram um parcelamento de solo em área pertencente ao município.

No loteamento Orla 500, uma construção sem as devidas licenças municipais foi interrompida. Também foram flagradas novas construções às margens do Rio são João, próximo à Avenida Beira Rio. Neste local, os responsáveis foram multados.

“Nossas operações continuarão a ser realizadas diariamente, inclusive aos fins de semana, até que toda essa atividade ilegal cesse em Cabo Frio. Lembramos que os responsáveis por essas invasões e parcelamentos irregulares para fins de comercialização, estão sendo todos responsabilizados e criminalizados junto à Justiça. É muito importante que a população continue denunciando essas invasões”, afirmou Ricardo Sampaio, coordenador de Assuntos Fundiários.

Denúncias podem ser feitas pelo e-mail cogeafcabofrio@gmail.com. O anonimato é garantido.