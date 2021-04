Operação conjunta com Procon autua dez farmácias em São Pedro da Aldeia

Em conjunto com o Conselho Regional de Farmácia do Rio De Janeiro (CRFRJ) e a Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ), o Procon aldeense realizou fiscalizações em dezesseis farmácias em funcionamento no município nesta terça (27) e quarta-feira (28). Deste total, dez autuações foram aplicadas por diversas irregularidades.



Dentre as irregularidades encontradas, estavam medicamento acondicionados inadequadamente, aplicação de injetáveis em área imprópria, materiais perfuro-cortantes sem local para descarte, venda de produtos vencidos ou próximos ao vencimento sem especificação, ausência de farmacêuticos responsáveis durante o horário de funcionamento, o que é obrigatório, além de geladeiras para armazenamento em temperatura inadequada e falta de acessibilidade para pessoas com deficiência.

Um dos estabelecimentos chegou a fechar as portas durante um período para tentar evitar a fiscalização. Eles reabriram após o fim do expediente dos órgãos públicos, quando foram fiscalizados. Com documentação irregular por ausência de farmacêutico responsável desde 2020, a farmácia continuava recebendo e comercializando remédios de uso controlado. Neste caso, a loja e o fornecedor dos medicamentos serão autuados.

O coordenador do Procon Aldeense, Marcio Lisboa, ressaltou a importância das ações conjuntas. “Temos mantido a integração com os demais órgãos fiscalizadores, para além da esfera municipal. Estas parcerias garantem ainda mais segurança aos aldeenses. O objetivo é que eles tenham à disposição produtos e serviços com cada vez mais qualidade”, afirmou.

Os estabelecimentos advertidos têm o prazo de 15 dias para responderem ao processo administrativo e se adequarem às diretrizes.