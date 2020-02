Operação conjunta prende suspeito de ter matado empresário em Cabo Frio

Na manhã desta terça-feira, dia 11, uma operação conjunta entre Policiais Civis e Militares resultou na prisão de um homem, ele é suspeito de ter matado com cinco tiros o empresário Clemir dos Santos, de 62 anos, no Centro de Cabo Frio, na tarde de 30 de janeiro.

De acordo com a polícia, o suspeito foi localizado no bairro Vila do Sol, em Cabo Frio.

Como ele foi preso em sua residência, os policiais encontraram uma pistola no local. A arma foi entregue a perícia, para ser verificada se foi a mesma usada no dia do crime.

Ainda de acordo com a PM, o suspeito foi identificado como Bruno da Conceição.

O delegado Titular da 126ª DP, Dr Sérgio Caldas. através de provas levantadas e testemunhos conseguiu localizar o suspeito, e, com isso, expediu um mandado de prisão temporário contra ele.