Operação de fiscalização é deflagrada nos Postos de Combustíveis em Búzios

Na manhã desta terça-feira (16), Procon de Búzios, Pronta Resposta da Guarda Municipal, Agência Nacional do Petróleo (ANP) e Bomba Certa do Estado do Rio de Janeiro, realizaram operação em conjunto de fiscalização nos postos de gasolina de Búzios.

Segundo o Coordenador do Procon Paulo Bezerra,a fiscalização foi para testar e verificar a quantidade e qualidade dos combustíveis, que estão sendo comercializados nos postos da cidade. Os agentes do Procon, também fiscalizaram as lojas de conveniências dos postos, e verificaram vários produtos com validades vencidas. Todo os produtos foram recolhidos dos estabelecimentos.

Os agentes não encontraram nenhuma irregularidade nos combustíveis dos estabelecimentos comerciais visitados, apenas dois postos foram notificados, por documentação irregular. Os Postos de Combustíveis que sofreram infrações leves, foi estipulado prazos para regularização do mesmo.

Procon orienta que o consumidor fique atento na hora de abastecer o carro e peça a nota fiscal, podendo solicitar ainda um teste para verificar a qualidade e a quantidade do combustível. Todos os postos têm que ter o kit e qualquer irregularidade identificada pode ser denunciada ao Procon ou ANP.

Combustíveis adulterados podem causar avarias no motor do carro, problemas na aceleração, desgaste de peças, entupimento de bicos e velas, entre outros.