Operação Praia Limpa chega a Praia Grande, em Arraial do Cabo, nesta quarta

Sacolas biodegradáveis serão distribuídas nesta quarta-feira, dia 29. Aproveitando o clima do verão, tem Sunset Live para quem estiver na praia

Quem não curte uma boa praia? Ainda mais se for em um lugar paradisíaco e com águas cristalinas, como as de Arraial do Cabo. Mas esse paraíso tem sido visitado por muita gente, quase 1 milhão de pessoas durante a alta temporada.

Foi pensando na preservação da cidade que a Secretaria de Turismo e a Fundação do Meio Ambiente, com o apoio da FIPAC e do Grupo Salineira, estão provendo ações para conscientizar a população quanto ao lixo que é produzido diariamente nas praias do município.

Nesta quarta-feira (29), a Operação Praia Limpa desembarca na Praia Grande, onde serão distribuídas sacolas biodegradáveis para os banhistas, uma alternativa ecológica para diminuir a quantidade de lixo que fica na areia e é jogado no mar.

O evento acontece das 14h às 18h, na Orla Flávia Alessandra, e conta também com apresentações de DJs no Sunset live e, durante o Pôr do Sol, os organizadores prometem uma pausa, para um momento de reflexão.

Durante a entrega das sacolas os participantes e Jovens Guardiões Ecológicos, vão orientar os banhistas sobre a importância de preservar as praias e levar embora a sacolinha com o lixo. A ação promove a reflexão a respeito do descarte do próprio lixo, reforçando a importância de se criar o hábito de andar com sacolas ou bolsinhas para guardar seu lixo até encontrar um local correto para descartá-lo.