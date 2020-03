Órgãos ambientais de Cabo Frio convocam reuniões para tratar de assuntos do segmento

Duas reuniões organizadas por órgãos ambientais de Cabo Frio estão programadas para este mês. A primeira convocação é para membros do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, que ocorrerá na terça-feira (17), às 9h30, no auditório da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e da Mulher (Sedesdim). A outra é direcionada aos membros do Conselho Gestor do Parque Natural Municipal Dormitório das Garças, na terça-feira (24), às 9h30, no auditório do Museu do Surf.

Na pauta do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente estão a prestação de contas do Fundo Municipal de Meio Ambiente referente ao primeiro bimestre de 2020 e a apreciação do recurso administrativo juntado ao processo n° 1832/2020. Já na do Conselho Gestor do Parque Natural Municipal Dormitório das Garças estão os avanços e contribuições ao Plano de Manejo e o andamento da reforma do Parque.

A Sedesdim fica localizada na Rua Florisbela Rosa da Penha, n° 292, no Braga, e o Museu do Surf, no Bairro do Algodoal, na Praia do Forte. As convocações podem ser conferidas nos seguintes links: https://bit.ly/38oapwL e https://bit.ly/39lsYTC.