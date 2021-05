Pacientes fisioterapêuticos de São Pedro da Aldeia recebem aulas gratuitas de hidroginástica

Os pacientes de São Pedro da Aldeia em processo ou em conclusão de tratamento fisioterapêuticos já têm acesso às aulas gratuitas de hidroginásticas. As atividades são destinadas aos pacientes do Centro de Reabilitação Municipal, local onde os exercícios são realizados por meio da parceria com a Secretaria Adjunta de Esportes e Lazer. Ao todo, oito moradores já participam das sessões, desenvolvidas às quartas e sextas-feiras, respeitando as necessidades e individualidades de cada participante.

Maria dos Prazeres da Silva, moradora do bairro Praia Linda de 59 anos, contou que sofreu um Acidente Vascular Cerebral e que as aulas de hidroginástica são essenciais para a diminuição de dores recorrentes. Em seu primeiro dia de aula, ela comemorou poder realizar as atividades de forma gratuita e com acompanhamento de profissionais.

“É o meu primeiro dia aqui e estou gostando muito da aula. A gente precisa receber esse tratamento. Eu não tenho condições de pagar aulas particulares, então, fico muito feliz em ter esse acompanhamento. Com as atividades, terei dias melhores, podendo me locomover sem dores, com uma qualidade de vida melhor”, disse.

A professora responsável pelas aulas, Luciana Rodrigues Cavalcanti, ressaltou que cada aluno possui uma periodização de treinamento de acordo com sua restrição. Os prontuários médicos e o encaminhamento dos fisioterapeutas são analisados individualmente para a elaboração do treinamento correto.

“Sempre é muito empolgante poder auxiliar os alunos a vencer seus desafios. Esses pacientes precisam de um fortalecimento corporal compatível com suas condições físicas. Pegamos a ficha de cada aluno, avaliamos individualmente e montamos os exercícios de acordo com suas as necessidades. Tudo é feito com muito carinho, empenho e atenção”, ressaltou a professora.

Os pacientes do Centro de Reabilitação são encaminhados pelos profissionais da unidade para realização das atividades. As inscrições são feitas na sede da Secretaria de Esportes, situada na Avenida Francisco Coelho Pereira, das 8h30 às 17h. É necessária a apresentação de atestado médico, encaminhamento para a atividade, cópia da identidade, do cartão do SUS e de comprovante de residência.

Além das aulas de hidroginástica, os pacientes têm, ainda, a possibilidade de atendimento gratuito e individualizado nas Academias Populares do município. “Nossas parcerias com o Centro de Reabilitação proporcionam maior qualidade de vida aos aldeenses por meio do exercício físico. Os serviços da Secretaria de Esportes e Lazer tem o objetivo de oferecer mais uma possibilidade de pós reabilitação dos pacientes. A atividade física está diretamente ligada com a promoção da saúde, precisamos ressaltar isso para a população”, disse o secretário adjunto de Esportes e Lazer, Ricardo Ramos Gaspar.

Foto: Bruninho Volotão

De acordo com a diretora do Centro de Reabilitação, Fernanda Suzarte, as aulas dão continuidade no fluxo de atendimento do paciente. “A atividade visa ao acolhimento dos pacientes reabilitados e pessoas com deficiência temporária ou não, que precisam de mudança em seus hábitos de vida, incluindo, principalmente, a atividade física com o foco em sua autonomia plena na execução de suas atividades de vida diárias”, explicou.