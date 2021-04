Pai, morador de Araruama, pede ajuda para encontrar suas filhas

Djalma Júnior, morador de Araruama, está pedindo ajuda nas redes sociais para encontrar as suas filhas.

De acordo com o pai, ele detém a guarda das menores, Valentina e Julia, e a mãe, Beatriz, tem direito a visitação todos os domingos. Portanto, neste último domingo, dia 25, Beatriz foi visitar as filhas, levou as duas para um passeio e não voltou.

“Eu tenho a guarda das meninas e foi determinada pela justiça a suspensão da ida das menores até a residência da mãe. Portanto, a mãe tem direito de visitá-las todos os domingos em minha residência, fato que nunca acontece de regra, inclusive, neste último, ela chegou tarde”, disse Djalma.

De acordo com o pai, sem sua autorização, a Beatriz pegou suas bicicletas e disse que estava indo na lagoa dar uma volta com as meninas e não retornou.

Beatriz também não responde as mensagens de texto e não atende seus telefonemas.



Quem souber de informações, ele pede que entrem em contato através do número de telefone: (22) 99968-4406.