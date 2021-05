Palácio das Águias, em Cabo Frio, passará por obras de restauração

O Palácio das Águias, localizado na Rua Érico Coelho, no Centro de Cabo Frio, passará por obras de restauração no próximo mês de junho para, em breve, ser transformado em um centro cultural. Hoje, o espaço pertence a uma agência bancária que, por ter realizado alterações irregulares na estrutura original, arcará com todas as reformas necessárias antes de entregar o prédio à Prefeitura.

Na última terça-feira (11), equipes da Prefeitura realizaram uma inspeção técnica. Todo o entorno do local onde funciona a agência é dividido em três áreas, e duas delas permanecerão em posse da instituição. O espaço que será cedido ao município tem dois andares e é o mesmo que possui a fachada histórica do Palácio. A possibilidade é de que o espaço receba o acervo da Biblioteca Municipal ou a instalação de um Centro de Artes Visuais.

O Palácio das Águias foi construído no final do século XIX e é conhecido assim devido às três estátuas de águias em sua parte superior, que foram trazidas da França na época da construção. Sua fachada tem traços de arquitetura da época do romantismo, de influência europeia.

A construção foi tombada pelo Inepac em junho de 1989, após um requerimento realizado por uma Comissão Pró-Conservação do local, que obteve mais de três mil assinaturas. Na época, o documento foi recebido pelo governador Moreira Franco, que publicou o ato de tombamento.