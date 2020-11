Papai Noel chegará dia 15 em shopping de Cabo Frio

Em 2020 até Papai Noel teve que se adaptar aos protocolos de distanciamento social.



Sendo assim, a tradicional chegada do Bom Velhinho ao Park Lagos, em Cabo Frio, será no formato Drive Thru.

O Noel estará em um palco com temática natalina aguardando as famílias que, de carro, acessarão uma passarela para interagir com ele.

Programação:

. Dia 15/11, domingo

. De 16h às 19h

. Na parte de trás do estacionamento, próximo ao Supermarket

. Evento gratuito

Ah, e depois do Drive não esqueça de entrar e conhecer a decoração de natal na Praça Sambaqui.