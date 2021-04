Parceria disponibiliza aulas de hidroginástica gratuita a pacientes aldeenses pós-reabilitados

Os pacientes aldeenses que concluíram o processo de reabilitação fisioterápica terão acesso a aulas gratuitas de hidroginástica. A nova parceria entre o Centro de Reabilitação Municipal e a Secretaria Adjunta de Esportes e Lazer tem o objetivo de oferecer maior acolhimento aos moradores e continuidade no fluxo de atendimento, contribuindo para a recuperação plena dos atendidos. As atividades vão respeitar as necessidades e as restrições físicas de cada aluno.

A professora responsável pelas aulas será Luciana Rodrigues Cavalcanti. As atividades acontecerão na piscina do Centro de Reabilitação, localizado na Rua Hermógenes Freire da Costa, n° 21, no Centro. As inscrições devem ser feitas no local. Os interessados devem apresentar atestado médico, encaminhamento para a atividade, cópia da identidade, do cartão do SUS e de comprovante de residência. Durante a aula será obrigatório o uso máscara e faceshild/viseira.

“A atividade visa ao acolhimento dos pacientes que precisam de mudança em seus hábitos de vida, incluindo a atividade física com o foco em sua autonomia plena na execução de suas atividades de vida diárias. Dessa forma, foram acertadas estratégias para este acolhimento e para a continuidade do fluxo do atendimento dos pacientes reabilitados e em processo de reabilitação”, explicou a diretora do Centro de Reabilitação, Fernanda Suzarte.

Além das aulas de hidroginástica, os pacientes têm, ainda, a possibilidade de atendimento gratuito e individualizado nas Academias Populares do município. “Estamos renovando nossas parcerias com o Centro de Reabilitação a fim de proporcionar maior qualidade de vida aos aldeenses por meio do exercício físico. Já oferecemos atividades nas Academias Populares e, agora, vamos expandir nossos serviços com a hidroginástica aos pacientes de reabilitação fisioterápica, traumatológica e neurológica. A atividade física está diretamente ligada com a promoção da saúde”, disse o secretário adjunto de Esportes e Lazer, Ricardo Ramos Gaspar.

Os pacientes interessados nas atividades serão encaminhados pelos profissionais de fisioterapia para nova avaliação médica e emissão de atestado para prática esportiva, possibilitando a inscrição nos serviços disponíveis.