Parceria entre Procon, Aciaspa e CDL promoverá ações de conscientização em São Pedro da Aldeia

Com objetivo de promover ações de conscientização entre membros, empresários, contadores e funcionários, o Procon aldeense firmou parceria com a Associação Comercial, Turística, Industrial e Agrícola de São Pedro da Aldeia (Aciaspa) e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL). O primeiro passo de alinhamento dos projetos aconteceu nesta quinta-feira (22) em uma reunião com representantes dos órgãos.

As ações de conscientização deverão seguir um cronograma de palestras, seminários e debates, que terão como tema os esclarecimentos sobre autuações do Procon na parte fiscalizadora e de requerimento de documentação, capacitação para manuseio de alimentos e regularização do exercício da atividade comercial.

Para o coordenador-geral do Procon aldeense, Márcio Lisboa, é necessário mostrar aos envolvidos que o Procon vai além da defesa de consumidores, mas também serve para orientar e educar a quem recorra ao órgão.

“É uma das características do órgão a organização desse tipo de ação que envolve encontros, seminários e tudo que gere conscientização. É necessário um esclarecimento mais amplo aos membros e associados, que pode ser realizado através desses projetos mais educativos”, pontuou o coordenador-geral.

A previsão é de que novos encontros sejam realizados em breve para os ajustes iniciais e para o planejamento do que poderá ser oferecido aos públicos-alvos.