Parque Natural Municipal do Mico-Leão-Dourado é inaugurado em Cabo Frio

Na manhã deste sábado, dia 05, Dia Mundial do Meio Ambiente, a Prefeitura de Cabo Frio inaugurou a nova sede do Parque Natural Municipal do Mico-Leão-Dourado, em Tamoios. A área tem cerca de 15mil² e foi desapropriada através do Decreto Municipal Nº 6.457/2021 para abrigar a nova sede do parque e também a fiscalização ambiental, a Guarda Civil Municipal, a Unidade de Policiamento Ambiental (Upam) e outros serviços.

Para abrir a cerimônia estavam presentes no local o prefeito José Bonifácio, que fez o descerramento da placa de inauguração, a vice-prefeita de Cabo Frio, Magdala Furtado, o secretário de Meio Ambiente e Saneamento, Juarez Lopes, o vereador líder da base do governo na Câmara Municipal, Davi Souza, a deputada estadual Marta Rocha e o diretor financeiro da Alerj, Janio Mendes, além de diversos secretários municipais. Todos reforçaram a importância do espaço de preservação para o município, para o Estado e também para o Brasil.

Houve uma visita ao viveiro de mudas nativas, que servirão de base para estudos científicos e também para proteção da Mata Atlântica. Em seguida, também foi inaugurado o auditório Aldemar Coimbra Filho, com exibição do filme “O Mico-Leão-Dourado de Cabo Frio”, do diretor Marcelo de Paula. Houve, ainda, a assinatura do protocolo de intenções com a Universidade Santa Úrsula, que fará a gestão de pesquisas e projetos científicos com interesse na preservação dos micos-leões-dourados e recuperação de animais silvestres.

Também foi realizada uma caminhada pela trilha ecológica, que abriga matas ciliares, florestas densas e mangues. O biólogo Marcos Felipe Vargas ressaltou que no local é possível encontrar diversas espécies como borboletas coloridas, micos-leões-dourados, bichos preguiças e outros animais silvestres. Além da programação ecológica e turística, a solenidade de inauguração também teve atrações culturais, com atividades direcionadas pela Biblioteca Infantil Circulê.

A sede do Parque Natural Municipal do Mico-Leão-Dourado fica na Estrada do Contorno, no Centro Hípico, em Tamoios.