Parque Natural Municipal do Mico-Leão-Dourado, em Cabo Frio, será inaugurado neste sábado (05)

Neste sábado (05) a Prefeitura de Cabo Frio vai inaugurar a nova sede do Parque Natural Municipal do Mico-Leão-Dourado, em Tamoios. Área de importante interesse ambiental em Cabo Frio, ele será aberto às 9h com programação ambiental, turística e cultural. A sede do Parque fica localizada na Estrada do Contorno, no Centro Hípico.

Destacando o valor socioambiental do Parque Natural Municipal do Mico-Leão-Dourado, o secretário de Meio Ambiente e Saneamento, Juarez Lopes, falou sobre a importância da área de proteção.

“A criação dessa unidade de conservação tem uma importância fundamental, com grande intuito de preservação para diversas espécies, que são identificadas em um bioma e ecossistema fundamentais. Essa conquista é uma quebra de paradigma. A partir de agora a gente consegue, efetivamente, tomar conta dessa unidade. Precisamos que as pessoas conheçam esse local e seu valor, criando ações de turismo ecológico e valorizando esse patrimônio”, disse o secretário.

A programação será aberta pelo prefeito José Bonifácio. Haverá o descerramento da placa de inauguração e de uma placa onde será instalado o viveiro de mudas nativas. Além de uma exibição de filme educativo, a programação terá ainda inauguração de uma trilha ecológica, plantio simbólico de mudas, apresentação da Escola de Música de Tamoios, Teatro de Bonecos e Projeto Circulê.

O Parque Natural Municipal do Mico-Leão-Dourado foi oficialmente criado pelo Decreto Municipal Nº 2.401, de 27 de março de 1997. Com fauna e flora significativas para o município, o objetivo do local é preservar e defender uma das últimas áreas com remanescentes florestais da Mata Atlântica.

Com cerca de 15mil², o local foi desapropriado através do Decreto Municipal Nº 6.457/2021, que repassou à Prefeitura cabo-friense a responsabilidade pelo espaço, que antes sediava a Associação dos Funcionários do Banerj (Abanerj).

Além de abrigar matas ciliares, florestas densas e mangues, o Parque também é a casa de inúmeras espécies de animais como o macaco-bugio, a preguiça de coleira e do mico-leão-dourado. O local também vai abrigar sedes do poder público municipal como a fiscalização ambiental, Guarda Civil Municipal, a Unidade de Policiamento Ambiental (Upam) e outros serviços.