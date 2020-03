Parquímetros de Cabo Frio são recolocados na orla das Praias do Forte e Peró

A partir desta segunda-feira (02), a Secretaria de Mobilidade Urbana irá reinstalar os 21 parquímetros nas Orlas das Praias do Forte e do Peró. Os equipamentos foram retirados da área do circuito dos blocos no período de Carnaval por medida de segurança. A operação tem previsão de três dias de duração e não acarretará custos adicionais à Prefeitura de Cabo Frio.

Através do sistema “Cabo Frio Rotativo”, o condutor conta com 6 canais de pagamento: o APP “DigiPare”, parquímetros, site www.digipare.com.br, central de atendimento, SMS e pontos de venda com os agentes da Prefeitura que circulam com máquinas de débito e crédito.

Os parquímetros fazem parte do sistema “Cabo Frio Rotativo” e começaram a funcionar em janeiro de 2020. O valor da tarifa é de R$ 2 a cada hora e o horário de cobrança é de 8h às 0h. Vale ressaltar que as placas de Cabo Frio estão isentas da cobrança.