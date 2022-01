Passarelas de São Pedro da Aldeia passam por melhorias

A pedido do prefeito, Fábio do Pastel, as passarelas de São Pedro da Aldeia já começaram a receber melhorias. O levantamento com as estruturas que mais precisam de atenção foi apresentado pela gestão Fábio do Pastel aos representantes do Governo do Estado.

A iniciativa já começou a dar frutos e a passarela do bairro Baixo Grande recebeu manutenção nesta quarta-feira (5). As intervenções continuam ao longo da semana nas demais passarelas da cidade. Trechos da rodovia também recebem o serviço de roçada.

A Guarda Civil Municipal auxilia os serviços com o ordenamento do trânsito na rodovia. O fluxo está sendo limitado a meia pista durante períodos específicos do dia para garantir a segurança dos motoristas que passam embaixo das passarelas atendidas.

A prefeitura ressalta que as melhorias na rodovia RJ-140, incluindo pontos de iluminação, canteiros e passarelas, são de responsabilidade do Departamento de Estradas e Rodagem do estado (DER-RJ), por isso, o prefeito tem acompanhado os processos de perto em constantes visitas à capital do estado.