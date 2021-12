Passeio Ciclístico “Abraço da Lagoa de Araruama” vai mostrar a importância da sustentabilidade

Uma programação especial vai movimentar a Região dos Lagos nesse domingo, 12.

Será o passeio ciclístico “Abraço da Lagoa”, que vai envolver as cinco cidades banhadas pela Lagoa.

Ao todo 300 ciclistas de todo o país vão participar do evento. Vão ser 100 quilômetros de pedaladas, em torno da maior Laguna de água salgada do mundo!

O passeio terá início em Arraial do Cabo (Praia Grande). Depois os ciclistas vão passar pelo distrito de Praia Seca e em seguida, Araruama, onde vão ser recebidos com uma estrutura, que será montada na orla do centro, e vai contemplar frutas e hidratação, fornecidas pela Prefeitura.

Após um período de descanso, os ciclistas vão seguir por Iguaba Grande, até chegar em São Pedro. Depois disso, passarão por Cabo Frio e vão encerrar o passeio em Arraial do Cabo.

O evento é organizado pela Federação de Ciclismo do Rio, em parceria com os 5 municípios banhados pela lagoa de Araruama, e tem o objetivo de mostrar o potencial turístico e as belezas da Região, bem como a importância da sustentabilidade ambiental.