Pianista cabo-friense marca presença na 87ª edição da série “Jovens Pianistas”

Acontece nesta sexta-feira (27), às 20h, a 87ª edição da série “Jovens Pianistas”, que acontece de forma on-line toda última sexta-feira do mês. Este será o quarto recital da temporada 2021. Criado em setembro de 2002, pela primeira vez um cabo-friense se apresentará no projeto.

Pianista clássico, Mário Barbosa nasceu em Cabo Frio. Começou a estudar piano aos 11 anos, inspirado pela avó, Rosa Bueno, conhecida na cidade de Maricá por tocar piano no salão de seu restaurante. Há cerca de 18 anos se mudou para os Estados Unidos, onde mora até hoje.

“Sempre tive muito orgulho de ser deste canto do mundo, e sempre me emociono ao ver o nome de Cabo Frio em mapas históricos. Em todos os lugares do mundo onde a música me leva tenho orgulho de dizer onde nasci. Fazer parte da Série Jovens Pianistas me traz uma alegria muito especial pela qual vou celebrar pelo resto da minha vida”, comemorou Mário.

O pianista começou a fazer doutorado em piano na Universidade de Colorado, em Boulder, nos Estados Unidos, e promete para o ano que vem marcar presença em Cabo Frio, assim que a Série Jovens Pianistas retornar ao modo presencial, como acontecia no Charitas antes da pandemia da Covid-19.

“Por enquanto de forma virtual, meu retorno à cidade simboliza a lembrança de que não devo esquecer minhas raízes, e devo celebrar meus estudos da infância, e do nobre espírito do povo cabo-friense e da Região dos Lagos. A Série Jovens Pianistas é um recital importantíssimo para a divulgação do piano erudito, e prometo marcar presença assim que for possível, com um repertório variado e especial para o povo da cidade”, finalizou Mário Barbosa.

Além dele, o recital também contará com a participação de outros quatro jovens artistas: Guilherme Frazatto e Jonathan Marim, de São Paulo; Mariaclara Welker, de Porto Alegre, e Michele Mantovani, de Baurú.

Criado por Hasenclever da Silva Oliveira, diretor artístico da série, os recitais contam com o apoio cultural da Prefeitura de Cabo Frio. As apresentações têm o objetivo de formar novas plateias, divulgar a música clássica através de concertos gratuitos e proporcionar oportunidades aos jovens pianistas de talento em início de carreira.

A transmissão acontece pelo YouTube, através do canal “seriejovenspianistas”. Antes das medidas de prevenção contra a Covid-19, os recitais eram apresentados ao vivo, de forma presencial, na Casa de Cultura José de Dome (Charitas). Desde 13 de maio do ano passado o evento passou a ser on-line, com participação de jovens artistas de todo o mundo.