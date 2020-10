Piso da Praça Hermógenes Freire da Costa, em São Pedro da Aldeia, é substituído

Para garantir mais segurança, acessibilidade e conforto aos moradores e visitantes da cidade, a Prefeitura de São Pedro da Aldeia deu início às obras de substituição de parte do piso da Praça Hermógenes Freire da Costa, no Centro. O serviço visa a retirada das madeiras ecológicas, utilizadas em três níveis da praça, e colocação de piso intertravado, similar ao usado no novo calçadão da Orla do Centro. A melhoria abrange 2.050 m² do espaço.

A Praça Hermógenes Freire da Costa é um dos espaços públicos mais frequentados pelos moradores aldeenses, principalmente por crianças e idosos. O serviço teve início com a retirada do material antigo, que simulava um deck. Prezando pela segurança da população, as peças estão sendo substituídas por piso intertravado, que apresenta melhor durabilidade e manutenção. O novo material também vai facilitar a acessibilidade.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Lagoa e Saneamento, Luciano Pinto, o piso que havia no local já estava desgastado, devido ao desnível em alguns trechos do espaço. “O nosso objetivo maior é oferecer mais segurança aos cidadãos e deixar, ainda mais bonita, aquela parte da praça”, comenta.

A Praça Hermógenes Freire da Costa foi completamente revitalizada e ampliada em 2014 e oferece um espaço para atividades físicas, lazer e eventos ao ar livre, com palco de shows fixo, anfiteatro, pista de skate e um deck de 56m de extensão. A obra é uma iniciativa da Secretaria de Meio Ambiente, com execução da Secretaria de Urbanismo e Habitação.

Fotos: Ryu Rodrigues