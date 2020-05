Placas de orientação de cuidados ambientais são recolocadas na Praia das Dunas do Peró, em Cabo Frio

Placas com orientação de cuidados ambientais foram recolocadas na terça-feira (19) na Praia Dunas do Peró. Elas haviam sido retiradas na semana anterior pela equipe do Programa Bandeira Azul para restauração devido ao desgaste natural e algumas estavam com madeira danificada. O trabalho contou com apoio da Superintendência da Guarda Marítima e Ambiental.

Essa sinalização foi instalada em setembro do ano passado durante a ação ambiental “Cabo Frio de Ponta a Ponta”. Na época, elas foram feitas por artesãos locais e instaladas pelos alunos da Escola Osvaldo Santa Rosa.

Na ocasião, o projeto dividiu as praias da cidade por equipes num mutirão de limpeza de recolhimento de lixo e catalogação do material recolhido; atividades esportivas para o uso consciente da praia com o apoio da Secretaria de Esporte e Lazer; e instalação de placas de sensibilização ambiental e de orientação ao uso do espaço, com orientação e abordagem para as crianças feita por uma bióloga da Secretaria de Meio Ambiente.

Participaram das atividades na Dunas do Peró 122 pessoas, entre alunos, moradores do entorno da praia, banhistas, Polícia Militar e representantes do governo municipal. O acesso a essa praia é pela Estrada do Guriri, na altura do Condomínio dos Pássaros.