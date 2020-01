Placas indicativas são instaladas em Cabo Frio

A Secretaria de Mobilidade Urbana finalizou a instalação de placas indicativas no município. A ação teve início na sexta-feira (3) e faz parte do planejamento do verão, com o ordenamento do sistema viário do município.

As placas tem por finalidade identificar as vias, os destinos e os locais de interesse, além de orientar os motoristas sobre percursos, destinos e distâncias. As placas também contem serviços auxiliares, podendo também ter função educativa ao usuário.

Para as novas placas foram escolhidos locais estratégicos, contemplando rotas de acesso com maior demanda, como rodoviária, aeroporto, pontes e praias do município. De acordo com o secretário de Mobilidade Urbana, Everaldo Loback, esta é a primeira etapa da sinalização do município, que gradativamente contará com mais vias sinalizadas.

“Estamos trabalhando para organizar toda a parte viária que compete a nossa Secretaria, e é de suma importância que haja uma sinalização de qualidade para pedestres e condutores. Estamos colocando placas, e realizando também a sinalização horizontal nas vias. Queremos a nossa cidade bem sinalizada para os cabo-frienses e para todos os amigos que visitam a nossa Cabo Frio”, destacou o secretário.