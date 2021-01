Poço Fundo, em São Pedro da Aldeia, passa por mutirão de limpeza

A Secretaria Municipal de Serviços Públicos de São Pedro da Aldeia realiza, neste primeiro dia útil da nova gestão, segunda-feira (4), um mutirão de ações no bairro Poço Fundo. A operação mobilizou toda a equipe da pasta para resolução de demandas antigas de moradores da localidade. O prefeito, Fábio do Pastel, esteve no bairro pela manhã para acompanhar o início do trabalho.

Foram feitos os serviços de varrição, capina, poda de árvore, limpeza de fossa e desobstrução de manilhas da rede de captação de águas pluviais, patrolagem de ruas, coleta de galhos, de entulhos e manutenção da iluminação pública.

O secretário de Serviços Públicos, Raimundo Teixeira, reforçou o pedido para que os moradores zelem pela manutenção da limpeza nos espaços público. “Fizemos o trabalho de retirada dos entulhos e galhos do bairro. Agora é importante que a população mantenha os locais limpos como estamos deixando. Contamos com essa parceria”.

A previsão é que, ainda nesta semana, as equipes atendam aos bairros Boqueirão, Praia do Sudoeste, Baleia, Mossoró, Porto da Aldeia, incluindo a Praia da Pitória até a Praça Verde.