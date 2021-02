Polícia Civil prende estelionatários de Minas Gerais em Cabo Frio

Na segunda-feira, dia 22, por volta das 17h, Policiais Civis da 126ªDP, em Cabo Frio, por determinação da Autoridade Policial Titular, Dr. Carlos Eduardo Pereira de Almeida, prenderam em flagrante delito um casal de mineiros, além de um morador de Nova Iguaçu, aplicando golpes em pousadas de Cabo Frio e Arraial do Cabo.



SAMUEL H.M.T, a companheira LARISSA M.S.S.A, e VICTOR R. foram presos enquanto efetuavam reservas em um estabelecimento hoteleiro do município com emprego de cartões bancários virtuais gerados com dados de terceiros. Em posse do trio, foram arrecadados telefones celulares, um notebook, além de um caderno de anotações contendo diversos CPF’s e cordões. Em sede policial, VICTOR , confessou a pratica delitiva, esclarecendo o meio fraudulento para obtenção da vantagem indevida.

SAMUEL e LARRISA, durante acareação informal, ao tomarem ciência sobre a prisão e apreensão dos telefones celulares utilizados para o cometimento dos crimes, tentaram danificar um dos aparelhos apreendidos que estava sobre mesa, de forma que SAMUEL iniciou luta corporal com um dos policiais, enquanto LARISSA se empenhou na destruição do dispositivo. A dupla foi rapidamente contida pelos policiais presentes na ocasião, com emprego dos meios necessários.