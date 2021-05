Polícia divulga material de jovem que pretendia fazer ataque em escola de Cabo Frio

Na noite do dia 05, quarta-feira, integrantes do CIBERLAB/CGCCO/DIOP/SEOPI/MJSP, por meio de Relatórios de Inteligência, informaram à Autoridade Policial da 126• DP acerca da iminência de um possível ataque a integrantes de instituições de ensino do município de Cabo Frio, semelhante a tragédia ocorrida no município de Saudades, oeste de Santa Catarina.



Em detalhado RELINT foi identificado o adolescente que planejava a ação contra os próprios colegas de turma de determinada instituição, motivo pelo qual, imediatamente, Policiais Civis da 126DP – Cabo Frio, coordenados pelo Autoridade Policial Titular, Dr. Carlos Eduardo Pereira Almeida, diligenciaram à residência do adolescente, onde, após conscientização dos responsáveis, bem como confissão por parte do AI sobre cometimento de atos preparatórios análogos ao crime de terrorismo, foi arrecadado materiais para confecção de bombas artesanais, vestes próprias, além de cadernos que evidenciaram o complexo contexto psicossocial do adolescente.

Através da análise dos cadernos, restou claro os atos preparatórios e a forma de execução do ataque aos alunos.

Diante dos fatos, o adolescente infrator foi encaminhado à esta Distrital, o qual foi submetido a avaliação psicológica por um grupo de profissionais ligados a administração municipal.

As investigações se desenvolveram no sentido de identificar a colaboração de outros adolescentes, além da utilização da “Deep Web” para elaboração e obtenção dos meios para o ato terrorista. O adolescente segue acautelado nesta UPJ, aguardando encaminhamento à Instuição adequada.



Além das Autoridades mencionadas, integrantes do Judiciário e Ministério Público acompanham o caso.