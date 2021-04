Polícia identifica galpão de desmanche de veículos furtados em Cabo Frio

No dia de hoje, dia 08, por volta das 08h, Policiais Civis da 126ªDP – Cabo Frio, por determinação da Autoridade Policial Titular Dr. Carlos Eduardo Pereira de Almeida, localizaram e identificaram galpão de desmanche de veículo furtados e lojas receptadoras na Cidade.

A ação decorreu após intensa investigação de uma quadrilha responsável por furtar diversos veículos no periodo da madrugada com o uso de um reboque. No caso, F.B realiza furtos de veículos variados com o auxilio de um reboque branco. Os veículos eram levados para o galpão localizado na Rua 3, Jardim Peró, em Cabo Frio, de propriedade de B.B.

Neste galpão, os veículos eram desmanchados, com uso de várias ferramentas de corte.

As peças, por sua vez, eram vendidas em dois locais distintos: um na Rua Antenor Cardoso da Fonseca, no Jardim Esperança, e outro em São Pedro da Aldeia, precisamente na RJ140, Campo Redondo.



Vale destacar, que neste ultimo local, além das peças de veículos, tambem foi encontrado um cachorro em situação de maus tratos, acorrentado, sem água e comida.

Os locais interditados, as peças e ferramentas apreendidas enquanto o cachorro foi direcionado para um tutor. Os autores estão sendo procurados pela Polícia.