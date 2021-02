Polícia prende foragido da justiça por tráfico na Estrada Velha de Búzios

Na quarta-feira, dia 24, por volta das 15h, Policiais Civis da 126ªDP, em Cabo Frio, por determinação da Autoridade Policial Titular Dr. Carlos Eduardo Pereira de Almeida, capturaram o nacional FABIANO D.A.F.



Contra FABIANO pendiam dois Mandados de Prisão Condenatórios, pelo crime de Tráfico De Drogas, oriundos da comarca de Sapucaia.

FABIANO, após levantamento de dados do setor de inteligência desta UPJ em conjunto com Policiais do serviço Reservado (P2) do 25°BPM, foi capturado na Est. Velha de Búzios, s/n, nesta cidade.