Polícia prende homem suspeito de guardar armas usadas em ataque contra PM em Saquarema

Um homem foi preso na tarde do sábado (19) por porte ilegal de arma de fogo em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio. Ele é suspeito de esconder armas usadas no ataque contra o policial militar Renato Mendonça na madrugada do sábado em um bar no bairro Boqueirão. Foram apreendidas armas, algemas, munições e radiotransmissores.

Quatro pessoas já foram presas por envolvimento na agressão, os presos são três homens e uma mulher. Segundo a polícia, o homem preso com as armas não participou da agressão. Ele é tio de um dos agressores e ajudou a esconder as armas.

O quinto agressor ainda não foi identificado.

A vítima estava de férias e foi espancado por cinco pessoas no bar. De acordo com a Polícia Civil, a agressão foi devido ao fato da vítima ser policial. Renato está internado em estado grave no Hospital Estadual Roberto Chabo (HERC), em Araruama.

Ainda segundo a polícia, no dia do crime, um dos suspeitos chegou a atirar contra o policial, mas o tiro não o acertou. O policial então sacou uma arma e atirou contra os suspeitos e atingiu um deles na mão e outro na perna. Os criminosos atacaram o policial com socos, chutes e pancadas na cabeça.

A polícia acredita que os golpes na cabeça tenham sido desferidos com uma barra de ferro. O policial foi socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal Nossa Senhora de Nazareth. De acordo com a Prefeitura, devido à gravidade dos ferimentos, ele foi transferido para o HERC.

Os agressores feridos também foram socorridos e atendidos em um hospital em Saquarema. Nesta segunda-feira (21),apenas um dos suspeitos continua internado.

Os presos foram encaminhados ao sistema penitenciário, onde ficarão à disposição da Justiça.