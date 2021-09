Polícia prende suspeitos de envolvimento na morte de investidor de criptomoedas em São Pedro da Aldeia

Segundo a polícia, Bruno Lujardo levou o executou (executor) do crime, Roberto Silva Campanha, de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, para a Região dos Lagos no dia do crime para matar Wesley.

Ele teria utilizado um veículo HB20 de Bruno para cometer o homicídio.

Thiago Júlio Galdino e Valder Janilson Chaves dos Santos também foram presos. Ambos teriam seguido e monitorado o carro de Wesley antes do crime.

Wesley foi atingido por pelo menos com três tiros. O carona foi ferido no braço e nas costas. O carro de dele, um porsche vermelho, foi apreendido e levado para 125ª DP.

Segundo apurado pela Polícia Militar, duas pessoas em um carro de cor prata pararam ao lado do carro de Wesley, rederam a vítima e atiraram contra ele varias vezes na altura do pescoço. Os suspeitos fugiram em seguida. Um cordão de ouro que Wesley usava no momento do crime teria sido levado pelos criminosos.