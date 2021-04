Polícia procura homem que caminhava com pitbull que atacou e matou gato em São Pedro da Aldeia

Policiais Civis da 125DP, em São Pedro da Aldeia procuram o homem que aparece em um vídeo que mostra um pitbull atacando um gato em uma rua próxima à rodoviária do município. O caso aconteceu no dia 16 de abril.

As imagens mostram que o homem caminhava com outros dois rapazes quando solta a coleira do cachorro. Os outros homens também estavam segurando seus cachorros. Em seguida, as imagens mostram o homem caminhando tranquilamente até os animais e dando chutes no gato, enquanto o cachorro o atacava.

O gato se chamava Olaf estava sendo cuidado por um idoso de 66 anos, enquanto a dona do bichinho realizava tratamento contra o câncer.

O idoso que cuidava do Olaf só ficou sabendo da morte dele no domingo, dois dias depois do acontecido, quando viu a imagem da câmera de segurança. Após ver as imagens, registrou o caso na delegacia.

A polícia ainda não tem informações sobre a identidade dos homens que aparecem nas imagens e pede que a população denuncie, caso saibam de algo. Foi disponibilizado o número de WhatsApp da delegacia de São Pedro da Aldeia, que é o (22) 98831-8022. Também é possível realizar denúncias pelo telefone do Disque Denúncia (21) 2253-1177.

O anonimato do denunciante é garantido.