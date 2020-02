Polícia vai até o Salgueiro averiguar os envolvidos no assassinato de PM em Cabo Frio e quatro elementos morrem

Quatro homens foram baleados e morreram durante uma troca de tiros com policiais militares do 7ºBPM (São Gonçalo), na segunda-feira, dia 17, no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. Um fuzil foi apreendido.





Segundo informações da PM, os policiais foram averiguar informações que apontam que os assassinos do sargento da PM Luiz Paulo, morto neste domingo, dia 16, em Cabo Frio, estariam escondidos no Salgueiro.





O batalhão informou que seu setor de inteligência realizou levantamento que apontou o esconderijo dos assassinos na comunidade gonçalense. No entanto, também na segunda, agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foram à Comunidade do Lixo, em Cabo Frio, com o mesmo objetivo.

Chegando na comunidade de São Gonçalo, houve intensa troca de tiros, que terminou com quatro suspeitos baleados.

Eles foram socorridos, mas não resistiram e morreram no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat). Durante a ação, a PM apreendeu um fuzil, duas pistolas e um rádio de comunicação.



A Polícia Militar segue na comunidade em busca de outros suspeitos.