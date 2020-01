Policiais detêm suspeitos e recuperam carga de cigarros roubada na RJ-118, em Saquarema

Policiais do 25º Batalhão de Polícia Militar detiveram dois homens e recuperaram uma carga de cigarros que havia sido roubada nesta quinta-feira, dia 16.

Os homens foram localizados na RJ-118, na Estrada de Sampaio Correia, em Jaconé, distrito de Saquarema.

De acordo com informações da 4ª Cia do 25º BPM, a polícia montou um cerco após receber informações sobre as características do carro utilizado no crime, um Doblo prata.

No veículo, os agentes encontraram toda o material, que foi levado para a delegacia, segundo a PM.

Com os suspeitos, a polícia encontrou ainda uma pistola calibre 38.