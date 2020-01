Policiais militares se envolvem em briga de trânsito, em Unamar, Cabo Frio, trocam tiros e um acaba morto

Dois policiais militares se envolveram em uma briga de trânsito e um deles acabou sendo morto a tiros, segundo a Polícia Militar. O caso ocorreu na tarde desta quinta-feira, dia 29, no distrito de Tamoios, em Cabo Frio.

Os nomes dos policiais envolvidos não foram divulgados pela assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar. O órgão explicou que um atirou contra o outro, tendo um deles sido atingido e morrido no hospital.

O atendimento no local da briga foi feito por agentes do 25º Batalhão de Polícia Militar, onde o PM que escapou dos tiros está lotado, em Cabo Frio. Já o policial morto atuava no batalhão do Leblon, no Rio de Janeiro.

“No local, os agentes confirmaram que se tratava de uma briga envolvendo dois policiais militares. Durante a discussão, eles efetuaram disparos de arma de fogo um contra o outro. Um deles ficou ferido, sendo socorrido ao Hospital de Tamoios, mas não resistiu aos ferimentos”, disse a PM em nota.

A ocorrência foi registrada na 126ª Delegacia de Polícia, que cuida das investigações. O comando da PM informou que o policial evolvido na briga presta depoimento na noite desta quinta. Ainda segundo o comando do 25º BPM, o policial disse que agiu em legítima defesa.